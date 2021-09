Megan Fox o izzivalnih oblekah z rdečih preprog: Ne bojim se biti seksi

''Ne bojim se biti seksi. Ženska, ki je inteligentna in ki hkrati ve, kako kot orožje uporabiti svojo lepoto ... nič ni nevarnejšega kot to. Nič ni močnejšega kot to,'' je povedala. Foxova je ob tem ženske spodbudila, naj ''sprejmejo dejstvo, da imamo kot čudovita ženska bitja ogromno moči''. Sama se je zato odločila, da te sposobnosti ne bo več skrivala, ampak jo bo sprejela in se predstavila v zapeljivi različici same sebe.