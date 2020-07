Megan Fox o novi ljubezni: Takoj sem vedela, da sva dve polovici ene duše

Potem ko sta Megan Fox in Machine Gun Kelly (glasbenik, čigar pravo ime je Colson Baker ) potrdila zvezo, sta zaljubljenca sodelovala v podcastu, kjer sta spregovorila o svoji povezanosti. V spletni pogovorni oddaji je Megan povedala, da je njena nova ljubezen več kot le duša dvojčica, da sta z novim izbrancem dva dela ene duše in da sta si bila usojena.

Tudi Kelly je povedal, da je bila zanj ljubezen na prvi pogled. "Ko je hodila od avtomobila do svoje prikolice, sem jo samo gledal in upal, da bi se kaj lahko razvilo iz tega."

Megan pravi, da je njen novi izbranec njena druga polovica."Takoj ko sva bila skupaj v sobi, sem ga pozdravila in ga globoko gledala v oči. Takoj sem vedela, da je moja druga polovica, moja ognjena polovica. Ne mislim duša dvojčica, ne, to je veliko več. Midva sva ena duša, razdeljena na dve telesi. Sva dve polovici ene duše. In to sem povedala tudi njemu, že prvi ali drugi dan." Megan je Machine Guna povabila v svojo prikolico na kosilo in ga izprašala vse, kar jo je zanimalo. V samo pol ure ga je dodobra spoznala:"Vedela sem, da ima luno v ribah, preden sem se spustila v njegovo astrološko sliko. Jasno mi je bilo na podlagi njegove energije," je v intervjuju povedala Foxova in pojasnila, da je nora na astrologijo.

Še isto noč sta si začela dopisovati, in kot je povedal glasbenik, sta takoj vedela, da sta si usojena: "Nisva se spraševala, kaj drug do drugega čutiva, preprosto vedela sva, da je to to." Povedal je, da se mu je zaradi pandemije na trenutke zdelo, da ju hoče vesolje ločiti, a jima je vseeno uspelo.

Foxova je v podcastu tudi pojasnila, da sta uradno par, da pa nista zaročena, kot pišejo nekateri ameriški mediji.