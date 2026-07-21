Megan Fox po 17 letih v nadaljevanju kultne grozljivke

Hollywoodski filmarji bodo kmalu obudili še eno kultno grozljivko. Scenaristka Diablo Cody, ki je pred 17 leti napisala izvirni film Jennifer's Body, je razkrila, da piše scenarij za nadaljevanje. "Naša ekipa aktivno razvija Jennifer's Body 2," je dejala tudi režiserka prvega filma Karyn Kusama in s tem uradno potrdila govorice, ki krožijo že nekaj mesecev.
Čeprav ustvarjalci igralske zasedbe uradno še niso predstavili, si je težko predstavljati, da v nadaljevanju ne bi nastopila Megan Fox. Igralka je v preteklosti že večkrat dejala, da bi z veseljem znova stopila v čevlje Jennifer Check, podobno razmišlja tudi Amanda Seyfried. Ta je pred časom poudarila, da bi vlogo takoj sprejela, a da si filmskega nadaljevanja brez Megan ne more predstavljati.
Srhljivka je sicer ob premieri leta 2009 v kinih dosegla skromen komercialni uspeh, a je v letih po izidu doživela pravi preporod. Predvsem med mlajšimi generacijami je film pridobil status kultne uspešnice, številni kritiki pa ga danes uvrščajo med najbolj podcenjene grozljivke zadnjih dveh desetletij.
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