Megan Fox po 17 letih v nadaljevanju kultne grozljivke

Hollywoodski filmarji bodo kmalu obudili še eno kultno grozljivko. Scenaristka Diablo Cody, ki je pred 17 leti napisala izvirni film Jennifer's Body, je razkrila, da piše scenarij za nadaljevanje. "Naša ekipa aktivno razvija Jennifer's Body 2," je dejala tudi režiserka prvega filma Karyn Kusama in s tem uradno potrdila govorice, ki krožijo že nekaj mesecev.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Jennifer's Body (2009) Profimedia

Jennifer's Body (2009) Profimedia

Jennifer's Body (2009) Profimedia

Jennifer's Body (2009) Profimedia

Jennifer's Body (2009) Profimedia









Čeprav ustvarjalci igralske zasedbe uradno še niso predstavili, si je težko predstavljati, da v nadaljevanju ne bi nastopila Megan Fox. Igralka je v preteklosti že večkrat dejala, da bi z veseljem znova stopila v čevlje Jennifer Check, podobno razmišlja tudi Amanda Seyfried. Ta je pred časom poudarila, da bi vlogo takoj sprejela, a da si filmskega nadaljevanja brez Megan ne more predstavljati.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Jennifer's Body (2009) Profimedia

Jennifer's Body (2009) Profimedia

Jennifer's Body (2009) Profimedia

Jennifer's Body (2009) Profimedia

Jennifer's Body (2009) Profimedia







