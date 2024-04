Megan Fox pokazala nenaličen obraz, oboževalci z mešanimi odzivi

Igralka Megan Fox bi verjetno pričakovala, da bo mnenja svojih oboževalcev rezdelila s kakšno drugo svojo življenjsko odločitvijo, kot z objavo svoje nenaličene fotografije. A se je zgodilo točno to. 27-letnica seje pred objektiv postavila le v črnem športnem nedrčku in spodnjem delu spalnih hlač, obraz pa je poudarile le s sijajem za ustnice.

Pod objavo so se kmalu pojavili komentarji njenih oboževalcev, ki so zvezdnico prvič videli brez ličil, vsi pa nad tem niso bili najbolj navdušeni."Kdo je to?" se je spraševalo kar nekaj njenih sledilcev, tem pa je eden njih odgovoril:"Samozavestna ženska, ki se ne skriva za ličili." Nekdo drug pa je dodal: "To je zato, ker jo prvič vidite brez ličil. A to je ona in je naravna lepotica."

Zgodilo pa se je tudi, da so jo nekateri zamenjali s Kim Kardashian."Dobesedno sem podrsal mimo in bil prepričan, da je to Kim," je zapisal nekdo, drugi pa dodal:"Zakaj za vraga sem pomislil, da je to Kim Kardashian?"