Megan Fox pri petnajstih kot spolni objekt: oboževalci se opravičujejo

Voditelj Jimmy Kimmel ter režiser Michael Bay sta se znašla pod plazom kritik po tem, ko je javnost dosegel posnetek, na katerem igralka pripoveduje o svojih travmatičnih izkušnjah iz začetka kariere. Pri petnajstih se je zaradi navodil režiserja na snemanju počutila kot spolni objekt, o tem pa je čez nekaj let neprimerne komentarje podal tudi voditelj Kimmel. Takrat ji čustvene podpore ni nudila niti javnost, ki je sporno dogajanje tolerirala. Sedaj pa so se prebudili oboževalci in za hollywoodsko zvezdnico zahtevajo pravico.

Michael Bay je igralko pri rosnih petnajstih letih pred kamero postavil v miniaturnih kopalkah ter visokih petah, o čemer je kasneje v intervjuju leta 2009 pripovedovala Jimmyju Kimmelu. Voditelj je med televizijskim pogovorom njeno pripoved spremljal z glasnim smehom, ki mu je dodal še nekaj komentarjev in šal na račun neprimerne situacije.

icon-expand Megan Fox se je v karieri zgodila velika krivica. Pravi, da so ji prvi posneti prizori začrtali igralsko pot. FOTO: Profimedia

''Ko sem dopolnila 15 let, sem dobila manjšo stransko vlogo v filmu Bad Boys II. Posneti smo morali sceno v nočnem klubu, kamor so me pripeljali v črtastem bikiniju z zvezdicami, kavbojskem klobuku in v visokih petah. Ko je režiser moj videz potrdil kot primeren, so mu preostali sodelavci skušali dopovedati, da sem stara zgolj 15 let in da med snemanjem prizora ne smem sedeti ob šanku ali v rokah držati alkoholnega napitka. Tako je našel rešitev za težavo in me postavil pod slap vode, kjer sem plesala popolnoma premočena,''je svojo izkušnjo s snemanja pod režisersko taktirko Michaela Bayja opisala voditelju Jimmyju Kimmelu.

Občinstvo, ki si je v studiu pogovorno oddajo ogledalo v živo, je reagiralo s smehom ter aplavzi. Vse to pa je bila predvsem reakcija na voditeljeve odzive. Ko je Megan pojasnila, da je bila pri 15 letih v desetem razredu in da je situacija pač dokaz, kako delujejo možgani slovitega režiserja, je Kimmel brez občutka dejal: ''Tako delujejo vsi možgani!'' Neprimerni komentarji voditelja pa se s tem niso zaključili. Videoposnetek intervjuja si je do sedaj ogledalo že nekaj več kot 6 milijonov ljudi.