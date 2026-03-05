Megan Fox se je na družbeno omrežje vrnila z objavo zapeljivih fotografij

Megan Fox se je z objavo zapeljivih fotografij vrnila na družbeno omrežje Instagram in po dolgem času s svojo prisotnostjo razveselila svoje sledilce. Igralka je namreč decembra 2024 deaktivirala svoj račun in s svojim povratkom požela ogromno pozornosti, objava je namreč prejela že skoraj šest milijonov všečkov.

"Vse je lepše, ker smo obsojeni na propad," je pripisala fotografijam, na katerih pozira v tesnem črnem stezniku, spodnjem perilu in visokih petah. Svoj videz je dopolnila z visokimi hlačnimi nogavicami in tesno prilegajočo se ogrlico.

Igralka se je umaknila z družbenih omrežij v času, ko so rumene medije preplavljale novice o njenem razhodu z dolgoletnim partnerjem Machine Gun Kellyjem, s katerim sta se lanskega marca razveselila rojstva hčerke Sage.

Nekdanja zaročenca pa sta očitno v dobrih odnosih, saj ji je raper komentiral fotografije in presenetil njune oboževalce. "Navdušen sem, da imam tvojo telefonsko številko," je zapisal pod fotografije. Ali sta zvezdnika obnovila svojo romanco ali pa sta zgolj ostala v izjemno dobrem odnosu zaradi svojega otroka, zaenkrat še ni znano.