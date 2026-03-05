Naslovnica
Tuja scena

Megan Fox se je na družbeno omrežje vrnila z objavo zapeljivih fotografij

Los Angeles, 05. 03. 2026 12.00

Avtor:
E.K.
Megan Fox

Megan Fox se je po več kot letu dni premora vrnila na Instagram. Igralka je svoje sledilce presenetila z objavo provokativnih fotografij, na katerih pozira pomanjkljivo oblečena. Objavi je pripisala zapis o minljivosti, kar je presenetilo njene oboževalce in ponovno razplamtelo ugibanja o njenem odnosu z Machine Gun Kellyjem, ki je objavo tudi komentiral.

Megan Fox se je z objavo zapeljivih fotografij vrnila na družbeno omrežje Instagram in po dolgem času s svojo prisotnostjo razveselila svoje sledilce. Igralka je namreč decembra 2024 deaktivirala svoj račun in s svojim povratkom požela ogromno pozornosti, objava je namreč prejela že skoraj šest milijonov všečkov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Vse je lepše, ker smo obsojeni na propad," je pripisala fotografijam, na katerih pozira v tesnem črnem stezniku, spodnjem perilu in visokih petah. Svoj videz je dopolnila z visokimi hlačnimi nogavicami in tesno prilegajočo se ogrlico.

Preberi še Po odmevnem razhodu Megan Fox in MGK povila hčerko

Igralka se je umaknila z družbenih omrežij v času, ko so rumene medije preplavljale novice o njenem razhodu z dolgoletnim partnerjem Machine Gun Kellyjem, s katerim sta se lanskega marca razveselila rojstva hčerke Sage.

Nekdanja zaročenca pa sta očitno v dobrih odnosih, saj ji je raper komentiral fotografije in presenetil njune oboževalce. "Navdušen sem, da imam tvojo telefonsko številko," je zapisal pod fotografije. Ali sta zvezdnika obnovila svojo romanco ali pa sta zgolj ostala v izjemno dobrem odnosu zaradi svojega otroka, zaenkrat še ni znano.

Megan Fox fotografije družbeno omrežje igralka Machine Gun Kelly

