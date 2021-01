Megan Fox se je odzvala na govorice o zaroki

Fotografi so na newyorških ulicah v objektiv ujeli igralko Megan Fox, ki je na prstancu nosila ogromen prstan, ki je spominjal na zaročnega. Z njim je sprožila govorice o zaroki, a se je nanje že odzvala z zgovorno fotografijo na družbenih omrežjih.

icon-expand Paparaci so Megan ujeli v New Yorku. FOTO: Profimedia

Megan Fox je po ločitvi od Briana Austina Greena hitro našla srečo v ljubezni pri glasbeniku Machine Gun Kellyju. Ker je v zadnjih dneh na ulici nosila ogromen prstan, so se hitro razširile govorice, ali gre v resnici za zaročnega. Mnogi so se tako spraševali, ali sta se 34-letna Megan in 30-letni Machine Gun Kelly odločila za naslednji korak v zvezi.

icon-expand Prstan Megan Fox, ki je sprožil govorice o zaroki. FOTO: Profimedia

Potem ko so fotografije priljubljene igralke preplavile splet, se je ta odločila, da bo razjasnila dvome. V Instagramovi zgodbi je objavila fotografijo svoje roke, ki jasno kaže na to, da prstan ni zaročni. Na prstanu je pisano "F**k you" (j**i se). Oboževalci pa so že ugotovili, da gre za prstan, ki ga je v preteklosti že večkrat nosil njen izbranec Machine Gun Kelly.

icon-expand Megan se je tako odzvala na govorice o zaroki. FOTO: Instagram

Govorice, da sta 34-letna igralka in 30-letni raper skupaj, so se prvič pojavile maja lani, kmalu po tem, ko je 47-letni Brian Austin Green potrdil, da se po skoraj 10 letih zakona ločuje od svoje žene Megan. Nekdanja zakonca imata skupaj tri sinove, 8-letnega Noaha, 6-letnega Bodhija in 4-letnega Journeyja. Fantje pa so že spoznali maminega novega izbranca. Machine Gun Kelly ima iz prejšnje zveze 12-letno hčerko Cassie. Megan pa ni edina, ki je po ločitvi našla novo ljubezen. Tudi njen bivši, 47-letni igralec Brian, ki se je mnogim zasidral v spomin z vlogo Davida v legendarni seriji Beverly Hills 90210, je srečen v objemu nove izbranke, plesalke Sharne Burgess.