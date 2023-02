Megan Fox se je vrnila na Instagram in zanikala očitke o zaročenčevi nezvestobi

Megan Fox se je po govoricah in namigovanjih, da ji je bil zaročenec Machine Gun Kelly nezvest, vrnila na družbeno omrežje Instagram, katerega račun je pred dnevi izbrisala, in zanikala nezvestobo. "V tem razmerju ni bilo prisotne tretje osebe v nikakršnem pogledu. To ob dejanskih osebah vključuje tudi zasebna sporočila, bote in demone sukube," je naštevala igralka, ki je zanikala zaročenčevo nezvestobo tudi z nezemeljskimi bitji.