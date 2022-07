Megan Fox spoznala novorojenčka nekdanjega moža

"Pestovala je Zana, kar je bilo čudovito in lepo opazovati. Rekla je, da je zelo simpatičen in zelo umirjen dojenček, kar je res. Neverjetno je, kako umirjen je. Nikoli ne joka. Uživa v družbi in se ne pritožuje. Vsakdo ga lahko pestuje, on pa se hitro sprosti v naročju drugih ljudi," je povedala 37-letna plesalka in dodala, da so Greenovi trije sinovi, ki jih ima s Foxovo, navdušeni nad bratcem.

"Vsako jutro pridejo v spalnico. Po prstih se pritihotapijo, da bi videli dojenčka. Radi mu izkazujejo ljubezen in mu dajejo poljubčke. Res ga imajo radi in zanje je najlepše bitje na svetu," je še dejala in dodala, da ves čas govorijo o tem, kaj ga bodo naučili in počeli skupaj z njim, ko bo starejši.