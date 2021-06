Megan Fox stopila na oder z izbrancem Machine Gun Kellyjem

Megan Fox in Machine Gun Kelly sta znova dokazala, kako velika je njuna ljubezen. Megan je namreč svojega fanta bodrila, medtem ko je nastopal na večjem ameriškem športnem dogodku, kar pa je opazilo tudi občinstvo, ki jo je z glasnim vzklikanjem njenega imena privabilo na oder. "Megan je zelo srečna. Hitro sta postala resen par in imata odlično razmerje," je za ameriško revijo povedal vir blizu para, ki je pred kratkim praznoval prvo obletnico od trenutka, ko sta si prvič izpovedala ljubezen.

Zvezdnica je svojo zvezo z glasbenikom opisala kot nekaj, kar se zgodi enkrat v življenju in za "ljubezen mitskih razsežnosti" dodala: "Ljubiti njega je enako, kot ljubiti cunami ali gozdni požar." Da je njuna ljubezen posebna, potrdi tudi dejstvo, da Machine Gun Kelly okoli vratu nosi ogrlico s krvjo svoje izbranke.

Govorice, da sta 35-letna igralka in štiri leta mlajši glasbenik par, so se prvič pojavile maja lani, kmalu po tem, ko je njen nekdanji mož Brian Austin Green potrdil, da se po skoraj desetih letih zakona ločujeta. Nekdanja zakonca imata skupaj tri sinove, Noaha, Bodhija in Journeyja, Machine Gun Kelly pa ima iz prejšnje zveze najstniško hčer Cassie.