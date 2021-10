Megan Fox trpi za telesno dismorfijo: Sem izjemno negotova

Ameriška igralka je priznala, da se bori z izkrivljeno predstavo o lastnem telesu. Zaradi preteklosti, ko so jo na začetku kariere dojemali zgolj kot spolni objekt, so se v njej nakopičile številne negotovosti. Sedaj jih premaguje s pomočjo sorodne duše, izbranca Machine Gun Kellyja, s katerim je skupaj spregovorila za britansko različico revije GQ Style.

Megan Fox je v skupnem intervjuju z izbrancem Machine Gun Kellyjem razložila, kako je predstava javnosti, ki jo ima glede zvezdnikov, pogosto napačna. Igralka se je med kariero soočala s pritiski in obsojanjem, 35-letnica pa je tako priznala, da se ni zmeraj počutila tako samozavestno, kot deluje na prvi pogled.

''Ko nekoga pogledamo in si mislimo: 'Ta oseba je tako lepa. Njeno življenje je zagotovo tako enostavno' je resnica na drugi strani skoraj zagotovo drugačna, v resnici se ta oseba ne počuti tako, kot je videti,'' je bila iskrena za britansko izvedbo revije GQ Style. Ko so Foxovo nato povprašali o tem, če se tako počuti tudi sama, je dejala: ''Borim se s telesno dismorfijo. Imam mnogo globokih nesigurnosti.''

icon-expand Megan Fox na prireditvi MET gala. FOTO: Profimedia

Izkrivljena predstava o lastnem telesu je nekaj, kar jo pesti že od začetka kariere. K temu ni pripomoglo niti to, da so jo v zgodnjih začetkih obravnavali zgolj kot spolni objekt, zato se je čez čas morala umakniti od soja žarometov in se posvetiti sebi in svojemu duhovnemu popotovanju. ''Hitro se lahko počutiš kot žrtev, to je tvoj prvi odziv na situacijo. To pa človeku ne pomaga in dela življenje neznosno,'' je dejala in priznala, da se je nenehno spraševala, zakaj se to dogaja ravno njej.

icon-expand Megan in Machine Gun Kelly na podelitvi MTV-jevih nagrad. FOTO: Profimedia

Foxova se je hotela tega občutka otresti in pustiti preteklost za seboj in tako povedati svojo zgodbo: ''Mnogo dela sem vložila v to, da se znebim tega občutka in spoznati, da je bila to samo lekcija.'' Zaradi izkušnje je postala močnejša in bol zanimiva osebnost, sedaj pa se končno počuti svobodno. Priznala je, da je ''neizmerno trpela, vendar kljub temu ne išče možnosti za maščevanje.'' Pri tem jasno pove, da ji nihče ni ničesar več dolžan: ''Ne potrebujem opravičila!''

Igralka je z glasbenikom Machine Gun Kellyjem skupaj od lanskega leta, drug drugemu pa nudita ogromno podporo. ''Pomagala mi je do spoznanja, da svoje lastne travme enostavno ne moreš pokopati,'' je bil v intervjuju iskren on in dodal: ''Nihče ne ve ničesar o meni, kako globoke so rane iz mojega otroštva in kakšne skrivnosti se kopičijo znotraj mojega telesa.''