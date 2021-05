Zaljubljena Megan Fox in Machine Gun Kelly na rdeči preprogi pritegnila pozornost

Machine Gun Kelly in Megan Fox se na fotografske objektive nista ozirala.

35-letna igralka je na slavnostni podelitvi nosila drzno obleko, ki je več odkrivala kot skrivala, tako da je domišljiji pustila prosto pot. Njen dragi pa je tokrat izbral črno obleko in odpeto belo srajco, ki je razkrivala njegovo tetovirano telo. Med drugim se je v zgodbi na Instagramu pohvalil, da ima prav poseben 'modni dodatek' – jezik si je pobarval na črno, s svojim videzom pa je uskladil tudi manikuro.

Igralka Megan Fox in glasbenik Machine Gun Kelly sta se sprehodila po slavnostni preprogi na nedavni podelitvi glasbenih nagrad lestvice Billboard . Zaljubljenca sta pred fotografskimi objektivi uprizorila pravi mali 'šov'. Čustvom sta pustila prosto pot in se med drugim poljubljala z jezikom.

31-letnik je bil, še preden se je sprehodil po slavnostni preprogi, nagrajen za najboljši rock album, in sicer za Tickets to My Downfall. Med podelitvijo pa je domov odnesel še nagrado za najboljšega rock izvajalca.

Ko je sprejel nagrado, se je v svojem govoru zahvalil oboževalcem, družini, menedžmentu in bandu ter Travisu Barkerju. Seveda pa ni pozabil na svojo drago Megan, ki jo je označil za svojo "dušo dvojčico, ki mi je pokazala ljubezen".