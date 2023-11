Megan Fox: Vse življenje sem varovala skrivnosti moških

Megan Fox je izdala pesniško zbirko z naslovom Pretty Boys Are Poisonous (Lepi fanti so strupeni). V pesmih je delila svoje osebne težave z ljubeznijo, poželenjem in zlomljenim srcem.

V svoji prvi pesniški zbirki Pretty Boys Are Poisonous (Lepi fanti so strupeni) je igralka Megan Fox oboževalcem omogočila vpogled v svoje najbolj zasebne, temačne misli. V pesmih je sebe opisala kot "brezupno, romantično, odprto človeško rano" in "odkupnino za dušo katerega koli lepega, zlomljenega, vase zagledanega idiota", ki jo "lovi" in ji "izčrpava" življenjsko moč.

icon-expand Megan Fox je izdala pesniško zbirko z naslovom Lepi fanti so strupeni. FOTO: AP

"Te pesmi so bile napisane v poskusu, da bi se znebila bolezni, ki se je v meni zakoreninila zaradi mojega molka. Vse svoje življenje sem varovala skrivnosti moških, telo me boli, ker sem nosila težo njihovih grehov," je v izjavi za javnost dejala zvezdnica Transformerjev. "Na teh straneh živi moja svoboda in upam, da lahko moje besede navdihnejo druge, da vzamejo nazaj svojo srečo in svojo identiteto tako, da uporabijo svoj glas, da osvetlijo to, kar je zakopano v temi, a ni pozabljeno." V pesniški zbirki 37-letna Foxova ne poimenuje nobenega od svojih nekdanjih ali sedanjih partnerjev, a zdi se, da je veliko pesmi namenjenih njenemu 33-letnemu zaročencu Machine Gun Kellyju in navdihnjenih z vzponi in padci, s katerimi sta se spopadala zadnja tri leta, odkar sta skupaj. Različni odlomki v knjigi namreč omenjajo "32-letnega narcisa", "resnično ljubezen, dvojni plamen" avtorice in "samovšečno rock zvezdo", ki se pretvarja, da ima "dobre" namene. "Ti si odvisnost, ki je ne bo nikoli pozdravila nobena molitev," se glasi pesem z naslovom Lepi fantje strupeni.

