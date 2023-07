Megan Fox z golo fotografijo razdvojila sledilce: 'Je to brezplačen OnlyFans?'

Megan Fox velja za eno najlepših igralk na svetu, pa tudi za eno od tistih, ki se svojih atributov zelo dobro zavedajo in jih tudi rade pokažejo. Že z objavo zadnjih fotografij na Instagramu, na katerih je pozirala sredi gozda v kopalkah, je razveselila svoje sledilce, z zadnjimi, na katerih je skoraj gola, pa je povzročila mešane odzive. Nekaterim se je to zdelo malo preveč, nekateri so jo podprli, odzval se je celo njen zaročenec Machine Gun Kelly.

Megan Fox svojih ženskih čarov ni nikoli pretirano skrivala in še danes je za mnoge ena najlepših igralk na svetu. Nedavno je sledilce na svojem Instagramu razveselila s fotografijami, na katerih je sredi gozda pozirala v kopalkah. No, le nekaj dni pozneje pa je objavila še fotografije, s katerimi kar precej razkriva, in s tem razdvojila svoje oboževalce.

37-letnica je objavila fotografije, posnete v gozdu, na katerih odkriva precej več, kot zakriva. Oblečena je v prozorno belo obleko, ker je mokra, pa se skozi njo dobro vidi njeno oprsje. Na drugi fotografiji je s hrbtom obrnjena proti objektivu, obleka pa je tako nizka, da razkriva del njene zadnjice. Zadnji dve fotografiji sicer nista tako nazorni, a kljub vsemu se je v komentarjih zvrstilo število navdušenih, a tudi tistih nekoliko manj navdušenih sporočil.

"Je Instagram postal brezplačen OnlyFans?" je zapisal eden od sledilcev, medtem ko je drugi zapisal, da ne razume politike družbenega omrežja, ki takšnih fotografij ni izbrisalo. "Mislil sem, da bradavice niso dovoljene. Zdi se, da so pravila za zvezdnike drugačna," je zapisal. Nekateri so stopili na stran zvezdnice in jo pohvalili za fotografije. "Šokantno je, kako toliko ljudi protestira proti umetnosti ženskega telesa," je bil le eden od komentarjev, medtem ko je galerijo fotografij v samo pol dneva všečkalo več kot 3,3 milijona sledilcev.

