Megan Fox z izbrisom profila namignila na konec zveze z Machine Gun Kellyjem

Megan Fox je zadnje dni razburjala javnost z dejanji, ki namigujejo, da se je razšla z zaročencem Machine Gun Kellyjem, s katerim je bila v zvezi od junija leta 2020. Najprej je iz svojega profila izbrisala vse skupne fotografije s pevcem, nato objavila fotografijo s pomenljivim opisom o neZVESTOBI, nazadnje pa se je odločila, da bo profil na Instagramu kar izbrisala.

Megan Fox je sprožila ugibanja, da se je razšla s svojim zaročencem Machine Gun Kellyjem. Igralka je namreč izbrisala vse skupne fotografije s pevcem iz svojega profila na Instagramu ter objavila fotografijo v zapeljivi obleki, na kateri ji družbo dela neznan moški, ki jo rahlo objema. Dodala je še fotografijo, na kateri je zažgano pismo. Ob objavi je pripisala verz ene od Beyoncih pesmi Pray You Catch Me iz leta 2016, ki jo je namenila možu Jay-Z-ju. "Lahko okusim nezvestobo, začutim jo v tvoji sapi," je zapisala ob objavi in s tem sprožila novice, da se je z raperjem razšla.

icon-expand Megan Fox je sprožila ugibanja, da se je razšla s svojim zaročencem Machine Gun Kellyjem. FOTO: Profimedia

Pod objavo 36-letnice so se usuli komentarji njenih oboževalcev, ki so bili nad njeno potezo presenečeni. "Če je prevarana, nimamo več upanja," je zapisal eden od oboževalcev, drugi pa je dodal, da je izbrisala vse fotografije in začela slediti Eminemu. "Ali sta še vedno skupaj? Jaz sem tako zmedena," je bil še eden od komentarjev.

Megan se je po odzivu oboževalcev odločila svoj profil na Instagramu kar izbrisati. Zvezdnica je tik preden je izbrisala profil nehala slediti vsem osebam, ohranila je le igralca Timotheeja Chalameta, Harryja Stylesa in Eminema, ki sicer nima najboljšega odnosa z njenim (očitno zdaj že nekdanjim) zaročencem.

icon-expand Nazadnje sta bila skupaj opažena na zabavi glasbenega kolega Draka. FOTO: Profimedia

Novice o razhodu zvezdnika nista komentirala. Nazadnje sta bila skupaj opažena na zabavi glasbenega kolega Draka, ob prihodu pa sta se držala za roke. Prav tako je le dan po podelitvi grammyjev zvezdnica namenila nekaj pohvalnih besed raperju, ki je bil nominiran v kategoriji za najboljši rock album, a je ostal brez kipca.