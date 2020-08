Megan Fox z novo objavo razdražila nekdanjega moža

Megan Fox je na Instagramu objavila selfi, na katerem se ji je pridružil tudi 30-letni izbranec, raper Machine Gun Kelly. Zaljubljenca pozirata objeta pred ogledalom, oba pa imata okrog pasu zavito brisačo. Medtem ko ima 34-letna igralka oblečen zgornji del kopalk, pa njen dragi razkazuje svoje tetovirano telo.

"Tako čudovit, da že boli ... Moje srce je tvoje," je z besedami obogatila fotografijo zvezdnica in pod njo izklopila možnost komentiranja. Le zakaj ...

Igralkina ljubeča fotografija pa je očitno šla v nos njenemu nekdanjemu možu Brianu Austinu Greenu. Ta je na Instagramu objavil fotografije svojih otrok in jih pospremil z enakim zapisom: "Tako čudoviti, da že boli ... Moje srce je vaše."S to objavo je sicer pokazal svojo ljubezen do otrok, a oboževalci se sprašujejo, zakaj je uporabil iste besede. Na fotografijah so trije sinovi, ki jih ima z Megan, sedemletni Noah Shannon, šestletni Bodhi Ransom in triletni Journey River, ter 18-letni Kassius, ki ga ima iz prejšnje zveze z Vanesso Marcil.