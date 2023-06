Megan Fox zanikala obtožbe: Sinov ne silim nositi ženskih oblačil

Megan Fox se je zapletla v spletni spor z Robbyjem Starbuckom, ki jo je javno obtožil, da svoje sinove sili, da se oblačijo v ženska oblačila. 37-letna igralka, ki ima tri sinove z nekdanjim možem Brianom Austinom Greenom, se je na obtožbe politika odzvala z zapisom na Instagramu in mu očitala, da je spolno identiteto njenih otrok izkoristil za pridobivanje medijske pozornosti in moči za svojo politično kampanjo. Starbuck ji ni ostal dolžen in ji je v odgovor natresel še nekaj dodatnih razlag.

"Sinovi Megan Fox so prisiljeni nositi ženska oblačila," se je glasil del zapisa, ki ga je Robby Starbuck objavil na svojem profilu na Twitterju. Kot je še dodal ob fotografiji, so se njegovi in igralkini otroci skupaj igrali v parku, dva od njenih sinov pa sta jokala varuški, da jima mama zapoveduje, kako naj se oblačita. "To je zloraba otrok," je še dodal.

icon-expand Megan Fox je mama 10-letnega Noaha, devetletnega Bodhija in šestletnega Journeyja. FOTO: Profimedia

Na omenjene besede režiserja se je na svojem Instagramu odzvala 37-letna igralka. "Zdravo, Robby. Ne želim ti posvečati pozornosti, ker je očitno, da želiš pozornost javnosti za pridobivanje svoje moči, a naj te nekaj naučim," je začela Megan in nadaljevala: "Ne glede na to, kako obupani lahko v danem trenutku postanete, da bi pridobili bogastvo, moč, uspeh ali slavo – nikoli ne uporabljajte otrok kot finančnega vzvoda ali družbene valute. Še posebej pod zlonamerno in zmotno pretvezo."

Zvezdnica, ki ima 10-letnega Noaha, devetletnega Bodhija in šestletnega Journeyja z nekdanjim možem Brianom Austinom Greenom, je 34-letnemu politiku celo dejala, da spolno identiteto njenih otrok uporablja za svojo politično kampanjo. "To te bo postavilo na drugo stran vesolja," je še dodala. Sporočilo je igralka zaključila z očitki politiku, da je nesamozavesten, narcisoiden, impotenten in majhen človek ter tak kot osebe, ki so jo v preteklosti že napadale. "Ampak sem še vedno tukaj. Spravil si se na napačno čarovnico," je zapisala v precej nesramnem tonu. V bran svoji nekdanji ženi je v spletnem sporu stopil tudi 49-letni igralec. "To so lažne obtožbe. Z absolutno gotovostjo vam lahko povem, da to ni res," je za TMZ povedal Green in dodal: "Ta oseba, ki poskuša trditi, da je to res, je odličen primer nekoga s sebičnimi motivi, ki mu ni mar za negativno vplivanje na odnos med staršem in otrokom."

Na odgovor igralke je z dodatnimi očitki ponovno reagiral tudi Robby. "Nimam politične kampanje Megan. Živeli smo v isti soseski, ki je ne bom imenoval, saj ne vem, ali še vedno živiš tam, in najini otroci so se skupaj igrali. Vprašaj svojo varuško. Ona jih je pripeljala v park in ne ti. Otroci so se zelo lepo igrali skupaj in izbruh tvojega otroka nas je vse prizadel," je zapisal pod njeno objavo in dodal še nekaj podrobnosti iz dogodka. Njun pogovor je delil na svojem Twitterju, kjer pa sledilce vprašal, če se mu zdi reakcija zvezdnice razumna, saj je njega zgolj zaskrbelo za njene otroke.