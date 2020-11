Megan Fox zaradi objave jezna na nekdanjega moža

Megan Fox je Briana Austina Greenaobtožila, da je namenoma objavil fotografijo, ki je nastala na noč čarovnic, na njej pa je bilo mogoče videti tudi njunega 4-letnega sina Journeyja. S tem naj bi zanetil govorice, da je igralka pogosto odsotna in posledično tudi slaba mati trem fantom, ki so se rodili v njunem deset let trajajočem zakonu.