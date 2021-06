Priyanka Chopra in Megan Rapinoe del nove strategije priljubljene znamke perila

Vodilni pri priljubljeni znamki perila, kopalk in spalnega programa so se po težavah odločili, da bodo v novi kampanji angažirali dve dami iz sveta športa in zabave, ki bosta pomagali pritegniti širši trg. Podjetje, ki je v preteklosti v ospredje postavljalo manjše konfekcijske številke in svojo tradicionalno modno revijo predstavljalo kot ''fantazijo'', se v strahu pred propadom obrača k drugačni strategiji.

Z znamko Victoria's Secret sta pogodbo podpisali ameriška nogometašica Megan Rapinoe in igralka Priyanka Chopra Jonas. Velikan na področju spodnjega perila in kopalk se po težavah, ki so jih povzročile nespretne izjave vodilnih pri znamki, ki so bili prepričani, da so njihovi produkti primerni samo za ženske z manekenskimi postavami, skuša odkupiti potencialnim kupcem. Zato bodo sedaj v dolgoročno vizijo podjetja vpletli tudi ikone današnjega časa ter s tem tudi ženske, ki v družbi delujejo v smeri potrebnih sprememb.

Kapetanka ameriške nogometne reprezentance je leta 2019 Združene države Amerike popeljala do četrtega zlatega odličja na svetovnih prvenstvih.

Igralka, ki je bila tudi zmagovalka izbora za miss sveta, ter športnica, ki je znana po tem, da zagovarja enakovredno plačilo za ženske v nogometnem svetu, pa se v sklopu sodelovanja z znamko ne nameravata razgaliti in pozirati v priljubljenem perilu. Obe bosta namreč nastopali kot predstavnici, ki bosta del spletne pogovorne oddaje in marketinškega materiala, vse z namenom, da si znamka končno opomore.

Priyanka Chopra Jonas, igralka in zmagovalka izbora za miss sveta 2000.

Chopra in Rapinoe se bosta tako pridružili sudansko-avstralskemu modelu Adut Akech, smučarki prostega sloga Eileen Gu, modelu močnejše postave Palomi Elesser in novinarki Amandi de Cadenet, ki bo nastopila v vlogi voditeljice podcasta, ki bo vseboval 10 epizod in bo predstavil življenjske zgodbe vsake od deklet.

"To je skupina žensk, ki navdihujejo, nagovarjajo k spremembam in k pozitivi. To je še en korak k popolni transformaciji podjetja. Celotna industrija je bila mnenja, da je zgodba znamke Victoria's Secret za vedno zaključena," je bil komentar enega od poznavalcev dogajanja na tržišču. Znamka je bila namreč znana tudi po tem, da je s poudarkom na artiklih manjših konfekcijskih številk v ospredje neposredno postavljala telesa, podobna tistim, ki smo jim bili priča na vsakoletnih modnih revijah v njihovi organizaciji.

Modne revije znamke Victoria's Secret so stvar preteklosti.





