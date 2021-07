Megan Thee Stallion pred mamo skrivala, da želi postati raperka

26-letna raperka Megan Thee Stallion je v intervjuju s Tyro Banks dejala, da si mami ni upala priznati, da si tudi sama želi postati raperka. "Moja mama je bila raperka in ni vedale, da is tudi jaz želim postati raperka, kljub temu, da sem jo vse dni spremljala v studiu," je povedala Megan za novo številko Sports Illustrated .

"Mislila sem si 'Ta ženska je res posebna'. Da si želim postati raperka, sem ji nameravala povedati šele, ko bi dopolnila osemnajst let. Želela sem biti perfektna zanjo," je dejala raperka. Povedala je še, da je pri dvajsetih letih spoznala, da mora mami povedati resnico o tem, kaj si želi v življenju. "Mislila sem si 'To skrivnost sem držala v sebi zelo dolgo. Začela sem odhajati v studio, vendar si nisem želela, da bi me mama pri tem ovirala. Nisem želela, da mi reče 'Saj nisi resna'," je o svojih začetkih bila odkrita Megan.

Megan je s tem intervjujem postala prva raperka, ki se je pojavila v posebni poletni izdaji revije Sports Illustrated. Ob tem je dejala: "Zahvaliti se želim vsem močnim ženskam v mojem življenju, ki so me navdihnile, da imam rada svoje telo in živim življenje mladega dekleta. res veliko mi pomeni, da sem lahko na tej naslovnici."