Megan Thee Stallion vlomili v hišo, ukradli stvari vredne 300.000 evrov

Ameriška raperka je imela med obiskom New Yorka doma v Los Angelesu nekaj težav, saj so roparji vlomili v njeno hišo. Dobro obveščen vir je za tuj medij povedal, da so ukradli nakit, gotovino in druge dragocenosti v vrednosti 300.000 evrov. Pevka je na Twitterju zapisala, da so materialne stvari zamenljive in da je vesela, da so vsi v redu.

Megan Thee Stallion so nepridipravi vlomili v hišo v losangeleški soseski Hollywood Hills, zadevo pa trenutno preiskuje policija. Vir blizu organov kazenskega pregona je za The Times povedal, da se je vlom zgodil v četrtek zvečer, roparje pa je posnela varnostna kamera. Predhodna ocena škode je pokazala, da naj bi odnesli nakit, gotovino in druge dragocenosti v vrednosti 300.000 evrov. icon-expand Nepridipravi so vlomili v losangeleško domovanje Megan Thee Stallion. FOTO: Profimedia Pevke v času vloma ni bilo doma, saj je bila na drugi strani države, v New Yorku, kjer se je pripravljala na petkov nastop v satirični oddaji Saturday Night Live. Megan sicer izjave za javnost ni podala, se pa zdi, da se je na incident odzvala na družbenem omrežju Twitter, kjer je zapisala. "Materialne stvari so zamenljive. Vesela sem, da so vsi varni." PREBERI ŠE Domovanje Mariah Carey med njeno odsotnostjo tarča vlomilcev Zvezdniki so pogosto tarče vlomov. Avgusta so v domovanje Mariah Carey v Atlanti vlomili nepridipravi, medtem ko je bila ona na počitnicah v Italiji. Informacije o njeni odsotnosti in počitniških načrtih so pridobili kar na družbenih omrežjih. Policija je takrat za ameriške medije pojasnila, da je do neljubega dogodka prišlo, vendar zaradi ''preiskave, ki še poteka, več informacij ne morejo podati.''