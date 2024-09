Megan Thee Stallion: Všeč mi je, ko me obrekujejo

Megan Thee Stallion nima težav s tem, da njeni hip-hop kolegi ustvarjajo 'diss skladbe' o njej – pravzaprav verjame, da to pomeni, da nekaj dela prav. V intervjuju za Billboard je 29-letnica spregovorila o tem, da jo izvajalci, kot so Nicki Minaj , Drake in Eminem , omenjajo v njihovih besedilih pesmi.

Na vprašanje Billboarda , ali se bosta z 41-letno Minajevo morda nekega dne pobotala, je Megan odgovorila, da sploh ne ve, zakaj je med njima prišlo do spora. "Še danes ne vem, v čem je problem," je rekla in dodala: "Sploh ne vem, kaj bi se dalo urediti, ker še danes ne vem, v čem je problem."

Drake je Megan z besedilom prvič napadel leta 2022 s pesmijo Circo Loco , v kateri naj bi osvetlil incident iz leta 2020, ko je raper Tory Lanez ustrelil Megan v stopalo in jo poškodoval. Lanez je bil nato lansko leto obsojen na 10 let zapora.

Pred tem je zvezdnica izpostavila, da se je velikokrat obremenjevala s tem, kako so se ljudje počutili ob njej, in je njihove občutke zato postavljala pred svoje. Kasneje se je naučila postavljati meje. "Zelo mi je bilo pomembno, da nasmejim in osrečim ljudi okoli sebe. Zdaj sem v prostoru, kjer želim biti jaz srečna," je povedala z grammyjem nagrajena zvezda in dodala: "Ne bom si odvzemala lastne sreče, da bi življenje in srečo drugih prednostno postavljala pred svoje."