Meghan 39. rojstni dan praznuje brez kraljevih članov, le v družbi Harryja in Archieja

Meghan Markle končno praznuje rojstni dan, tako kot si je vedno želela, v zasebnosti brez prevelike pozornosti. Preživlja ga v družbi svojega soproga, princa Harryja in sina Archieja, na družbenih omrežjih pa so se zvrstile čestitke ostalih kraljevih članov družine.

Čeprav 39. rojstnega dne Meghan Markle ne praznuje v družbi ostalih članov kraljeve družine, so ji na različnih družbenih omrežjih zaželeli vse najboljše. Tako kot je to običajno, je uradni račun kraljeve družine na Instagramu zjutraj objavil fotografijo kraljice Elizabete II.skupaj s slavljenko Meghan na njunem prvem skupnem kraljevem dogodku leta 2018. Ob fotografiji so dodali pripis: "Vojvodinji Sussekški želimo zelo srečen rojstni dan."

Kmalu je sledila tudi objava na uradnem profilu Williama in Kate Middleton ter objava na uradnem profilu princa Charlesa in vojvodinje Cornwallske, ki ga upravlja njuno gospodinjsko osebje.

V javnosti v teh dneh sicer odmeva težko pričakovana biografija o Meghan. Tako kot je običajno, kraljeva družina tudi tokrat ni komentirala govoric o prepirih med Meghan in Harryjem ter ostalimi vidnejšimi člani kraljeve družine, ki so opisane v biografiji z naslovom Finding Freedom(Iskanje svobode, op. p.). Knjigo sta napisala novinar Omid Scobie in producentkaCarolyn Durant, ki trdita, da so odnosi med Meghan in Kate postali tako napeti, da sta od konca marca le redko spregovorili. Prav tako naj ne bi kraljica Elizabeta II. vedela za namero Harryja in Meghan, da se odpovesta kraljevim dolžnostim ter tega naj ne bi nikoli odobrila.

icon-expand Meghan Markle in princ Harry sta v Los Angelesu končno našla svoj mir. FOTO: Profimedia