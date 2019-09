Meghan delila ganljive Harryjeve fotografije za njegov 35. rojstni dan

Princ Harry je dopolnil 35 let in da bi bil njegov rojstni dan še lepši, je njegova žena Meghan Markle na Instagramu delila več prikupnih fotografij svojega moža. V eni objavi je skupaj sestavila kar devet fotografij iz različnih obdobij Harryjevega življenja, zato ne manjkata niti sinArchie in njegova mama princesa Diana.

Meghan je v besedilu poleg fotografije možu zaželela vesel rojstni dan, sporočilo pa je vsebovalo tudi besede z dodano osebno noto: "Tvoja globoka skrbnost me navdihuje vsak dan. Si najboljši mož in najbolj čudovit oče najinemu sinu. Radi te imamo. Vesel rojstni dan!"