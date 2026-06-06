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Tuja scena

Meghan delila redke fotografije princese Lilibet

London, 06. 06. 2026 10.24 pred 18 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A. P.
Meghan, Harry in Lilibet

Vojvodinja Susseška Meghan Markle je na spletu delila dve fotografiji hčerke Lilibet, ki je 4. junija dopolnila 5 let. S princem Harryjem sicer skrbno varujeta zasebnost in zelo redko razkrivata družinske trenutke. Na svežih fotografijah je največ pozornosti požela rdečkasta barva njenih las, ki kaže na vpliv očetovih genov.

"Najino sanjsko dekle. Vse najboljše za 5. rojstni dan, Lili," je v eni od redkih spletnih objav fotografij princese Lilibet zapisala Meghan Markle. Harry in Meghan sicer tudi tokrat nista pokazala obraza svoje hčerke. Par namreč že leta vztraja pri politiki varovanja zasebnosti svojih otrok in javnosti običajno pokaže le fotografije, posnete od daleč ali od zadaj.

5 letna Lilibet
5 letna Lilibet
FOTO: Instagram

Na prvi od fotografij princ Harry v naročju drži svojo hčerko, medtem ko ju Meghan ljubeče objema. Na drugi pa se mala Lilibet bosa sprehaja po vrtu družinskega doma v kalifornijskem Montecitu. 5-letna princesa je oblečena v svetlo poletno obleko, veliko pozornosti pri poznavalcih kraljeve družine pa je pritegnila rdečkasta barva njenih las, ki kaže na vpliv očetovih genov.

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Harry in Meghan sta se po odstopu od kraljevih dolžnosti leta 2020 preselila v Kalifornijo, kjer svoja otroka vzgajata stran od pozornosti britanskih medijev. Čeprav občasno delita kakšen družinski utrinek, ostajata Archie in Lilibet večinoma skrita pred javnostjo.

Razlagalnik

Ime Lilibet je bilo intimni vzdevek pokojne britanske kraljice Elizabete II., ki so ga uporabljali le njeni najbližji družinski člani. Kraljica si je kot otrok nadela ta vzdevek, ker sprva ni mogla pravilno izgovoriti svojega imena Elizabeth. Princ Harry in Meghan Markle sta s tem imenom svoji hčerki poklonila globoko spoštovanje in ohranila spomin na kraljico.

Izraz se nanaša na odločitev princa Harryja in Meghan Markle, da se umakneta z mest delovnih članov britanske kraljeve družine. To je pomenilo, da sta se odpovedala uradnemu zastopanju monarhije, prenehala prejemati javna sredstva za kraljeve obveznosti in si pridobila finančno neodvisnost, hkrati pa sta izgubila nekatere privilegije in dolžnosti, ki so povezane z visokim kraljevim statusom.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
meghan markle princ harry lilibet

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KOMENTARJI1

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Amor Fati
06. 06. 2026 10.32
Sej sta si ustvarila lepo druzino, samo njun problem je ta, da nista delala takrat ko bi morala delat, ali z drugimi besedami, nista zaštartala podcasta takrat ko bi ga morala zaštartat, ker so določeni gostje zaradi strahu pred negativno kritiko, odpovedali, in sedaj ju nihče od velikanov noče več zaposliti. Enostavno sta primorana promovirat na novo ustanovljene spletne platforme. Kdo ve, morda se jima enkrat posreci.
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