Meghan delila redke fotografije princese Lilibet

"Najino sanjsko dekle. Vse najboljše za 5. rojstni dan, Lili," je v eni od redkih spletnih objav fotografij princese Lilibet zapisala Meghan Markle. Harry in Meghan sicer tudi tokrat nista pokazala obraza svoje hčerke. Par namreč že leta vztraja pri politiki varovanja zasebnosti svojih otrok in javnosti običajno pokaže le fotografije, posnete od daleč ali od zadaj.
Na prvi od fotografij princ Harry v naročju drži svojo hčerko, medtem ko ju Meghan ljubeče objema. Na drugi pa se mala Lilibet bosa sprehaja po vrtu družinskega doma v kalifornijskem Montecitu. 5-letna princesa je oblečena v svetlo poletno obleko, veliko pozornosti pri poznavalcih kraljeve družine pa je pritegnila rdečkasta barva njenih las, ki kaže na vpliv očetovih genov.
Harry in Meghan sta se po odstopu od kraljevih dolžnosti leta 2020 preselila v Kalifornijo, kjer svoja otroka vzgajata stran od pozornosti britanskih medijev. Čeprav občasno delita kakšen družinski utrinek, ostajata Archie in Lilibet večinoma skrita pred javnostjo.
Ime Lilibet je bilo intimni vzdevek pokojne britanske kraljice Elizabete II., ki so ga uporabljali le njeni najbližji družinski člani. Kraljica si je kot otrok nadela ta vzdevek, ker sprva ni mogla pravilno izgovoriti svojega imena Elizabeth. Princ Harry in Meghan Markle sta s tem imenom svoji hčerki poklonila globoko spoštovanje in ohranila spomin na kraljico.
Izraz se nanaša na odločitev princa Harryja in Meghan Markle, da se umakneta z mest delovnih članov britanske kraljeve družine. To je pomenilo, da sta se odpovedala uradnemu zastopanju monarhije, prenehala prejemati javna sredstva za kraljeve obveznosti in si pridobila finančno neodvisnost, hkrati pa sta izgubila nekatere privilegije in dolžnosti, ki so povezane z visokim kraljevim statusom.
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