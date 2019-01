Meghan dobila milijonsko ponudbo, a naj bi jo zavrnila

Igralka Meghan Markleje s poroko s princem Harryjem dobila naziv vojvodinja Susekška, s poroko pa se je poslovila tudi od svoje igralske kariere. A televizijska mreža NBC Universal naj bi želela nekdanjo igralko nazaj. Zvezdnica je namreč igrala v zelo priljubljeni ameriški seriji Nepremagljivi dvojec, po zaslugi dotične serije pa je Meghan postala svetovna zvezda.

Studio naj bi vojvodinji poslal 'ponudbo, ki je ne more zavrniti' – pripravljeni so plačati kar šest milijonov evrov, ker pa Meghan dejansko ne potrebuje denarja, so jo hoteli 'premamiti' tako, da bi šli ti milijoni v dobrodelne namene. Producenti si želijo Meghan vsaj v eni epizodi. Po pisanju tujih medijev naj bi se pogajanja začela kmalu, medtem ko so drugi zapisali, da se to sploh ne bo zgodilo – če pa do tega res pride, pa se bo ta marketinška poteza zapisala v zgodovino.

Britanski mediji pa so se razpisali tudi o tem, kakšne želje ima Meghan glede poroda. V britanski kraljevi namreč družini velja, da se otroci rodijo v bolnišnici (zadnje čase je bil to St. Mary), po porodu pa mamica z dojenčkom pozira za fotografe – tako kot je bilo pri princesi Diani ali Kate. Toda vojvodinja naj bi želela prekiniti to tradicijo z odločitvijo, da ne želi roditi v dotični bolnišnici oziroma naj bi celo želela porod v zavetju lastnega doma. Kraljeva družina zdaj razmišlja, da bi Meghan rodila v bolnišnici Frimley Park, ki je blizu nove rezidence kraljevega para v Windsorju.