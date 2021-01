Meghan in Harry imata dovolj sovraštva: umikata se z družbenih omrežij

8. januarja je minilo točno eno leto od novice, da se Meghan Markle in princ Harry poslavljata od uradnih dolžnosti kraljeve družine. Kaj točno je privedlo do njune odločitve, ni znano, gotovo pa k temu niso pripomogli napeti odnosi med kraljico Elizabeto II. in Harryjevim bratom Williamom .

Meghan je lani v radijskem intervjuju delila zelo osebno izkušnjo. Razkrila je, da je bila leta 2019 najpogosteje javno napadena in spletno obrekovana oseba po vsem svetu, tako med moškimi kot med ženskami.

Spomnimo: Meghan in Harry sta marca lani opravila še zadnje formalnosti in dolžnosti, ki sta jih imela kot člana kraljeve družine, nato pa sta se umaknila iz javnosti in se preselila v Ameriko. Na njunem uradnem profilu na Instagramu, The Duke and Duchess of Sussex,ki je bil ustanovljen 2. aprila 2019, skoraj eno leto po njuni poroki, ni po 30. marcu lani nobene nove objave.

Ob zadnji fotografiji na Instagramu sta zapisala: "Kot lahko vsi čutimo, je svet v tem trenutku izjemno krhek. Vendar sva prepričana, da ima vsak človek potencial in priložnost, da lahko nekaj spremeni – tako kot se sedaj vidi po svetu, v naših družinah, v naših skupnostih in pri tistih, ki so na prvi črti. Skupaj se lahko dvignemo, da spoznamo polnost te obljube."