Meghan in Harry na dvorišču novega doma pozvala k udeležbi na volitvah

Meghan Markle in princ Harry sta javnost pozdravila v videoposnetku, ki ga je objavila televizijska mreža ABC. Posnetek je nastal kot del posebne izdaje poimenovane Time 100 , ki vsako leto objavi sto najvplivnejših javnih oseb po izboru ameriške revije Time, na seznamu pa se je znašel tudi kraljevi par. Oglasila sta se z dvorišča svojega novega domovanja. Sedeča na klopci na vrtu njune nove rezidence, ki se nahaja v kalifornijski Santa Barbari, sta gledalcem ponudila tudi kratek vpogled v njuno zasebnost. Zelena okolica in bujno rastje, ki ju je obdajalo, je vzbudilo še večje zanimanje glede posesti, ki predstavlja dom njuni družini. V posnetku sta spregovorila o prihajajočih volitvah in gledalce poskušala prepričati, da se jih tudi udeležijo.

''Le šest tednov nas loči od dneva, ko se bodo zgodile volitve, te dni se lahko vpišete v volilni imenik. Vsaka štiri leta nam govorijo enake stvari, da so to najpomembnejše volitve našega življenja. Ampak te tudi so. Ko glasujemo, se naše vrednote spremenijo v dejanja in naš glas je tako slišan. Tvoj glas je opomin, da si pomemben, zato ker si in ker si zaslužiš biti slišan,'' je povedala Meghan.