Meghan in Harry objavila novo poročno fotografijo

Meghan Markle in princ Harrysta na današnji dan pred dvema letoma javnost obvestila, da sta zaročena. Ob tej obletnici sta na družbenih omrežjih na uradnem Instagramovem profilu The Duke and Duchess of Sussex delila tri fotografiji, ki so zaznamovale njuno razmerje.

Prva fotografija je bila posneta na dan, ko sta naznanila zaroko, druga na njun poročni dan in tretja, ko sta javnosti predstavila prvorojenca Archieja, ki se je rodil 6 maja.

Največ pozornosti je pritegnila nova črno-bela poročna fotografija, ki jo je posnel fotograf Chris Allerton. V objektiv mu je uspelo ujeti nevesto in ženina takoj po njuni pravljični slovesnosti v kapeli svetega Jurija v gradu Windsor. Nevesta je na posnetku zelo sproščena, njen iskreni in prešerni nasmeh pa jasno sporoča, da je bila tisti trenutek srečna.