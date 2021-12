Meghan in Harry objavila prvo fotografijo hčere Lilibet

"To leto je na svet prijokala najina hči Lilibet. Z Archijem sva postala ati in mami, z Lili pa smo postali družina. Medtem ko vstopamo v leto 2022, sva v vašem imenu donirala različnim organizacijam, ki ščitijo družine – od tistih, ki so morale iz Afganistana do ameriških družin, ki potrebujejo plačan starševski dopust," sta zapisala v praznični čestitki, v kateri sta navedla organizacije, ki jim bosta darovala v prazničnih časih.

Pod zapisom 'Veseli prazniki' sta zvezdnika priložila fotografijo, na kateri z nasmehom na obrazu v rokah držita svoja dva otroka, dvoletnega Archija in Lilibet Diano, ki se je rodila pred šestimi meseci. Družinsko fotografijo je posnel fotograf Alexi Lubomirski, ki je Meghan in Harryja fotografiral tudi ob zaroki in drugih prelomnih trenutkih njunega življenja. Na Instagramu je zapisal, da si jemlje v veliko čast, ker mu zvezdnika zaupata: "Dan, ki sem ga preživel z vojvodo in vojvodinjo Sussexa, je bil izjemen in počutim se priviligiranega, ker sta me povabila, da jih ujamem v objektiv."