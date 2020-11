Meghan in Harry odpovedala božično potovanje, kraljeva družina razočarana

Meghan Marklein princ Harrysta sprva načrtovala, da bosta skupaj s 17-mesečnim sinom Archiejem za božič odpotovala v Anglijo k Harryjevi kraljevi družini. A te plane sta zdaj opustila zaradi pandemije covida-19, ki je privedla do novih ukrepov.

"Vsi so se tako veselili, da bi skupaj poklepetali, prav tako z Archiejem," je povedal vir za Us Weekly in dodal, da je kraljeva družina razočarana, ker se ne bodo videli. "Veselili so se, da bodo ta čas kar se da najbolje izkoristili kljub vsemu."