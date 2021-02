Meghan in Harry po odstopu od kraljevih dolžnosti že z novim projektom

Meghan Markle in princ Harry sta pred kratkim sporočila, da ne bosta več opravljala kraljevih dolžnosti. Zdaj predstavljata nov projekt, v katerem sta združila moči z neprofitno organizacijo World Central Kitchen, s katero si bosta prizadevala ustanoviti centre pomoči v regijah, ki so izpostavljeni naravnim nesrečam.

Princ Harryin Meghan Markle sta s svojo fundacijo Archewell začela sodelovati na novem projektu z neprofitno organizacijo World Central Kitchen. S skupnimi močmi želijo vzpostaviti centre pomoči prebivalcem večkrat prizadetim regijam. "Namen teh centrov je zagotoviti pomoč in dostopnost zdravstvenih storitev različnim skupnostim, ki so večkrat izpostavljene naravnim nesrečam," so sporočili iz neprofitne organizacije World Central Kitchen. "V kriznih časih jih je mogoče aktivirati kot nujne kuhinje, v bolj mirnih časih pa lahko služijo kot središča za razdeljevanje hrane, šolski prostori, klinike in zavetje za posameznike in družine."

icon-expand Meghan Markle in princ Harry predstavljata že nov projekt. FOTO: Profimedia

Pred kratkim so zaključili z vzpostavitvijo enega od središč v Dominiki. "Dominiko, čudovit vulkanski otok v Malih Antilih, so v zadnjem polletju močno prizadeli orkani," so sporočili iz organizacije. "Leta 2015 je orkan Erika uničil na stotine domov in povzročil veliko škodo, leta 2017 pa sta mu sledila še orkana Irma in Maria," so povedali v organizaciji. "Kot rezultat teh hudih nesreč se je Dominika zaobljubila, da bo postala prva država na svetu, ki bo odporna na podnebne spremembe. Naše delo, ki ga vodi zavezanost k podnebni odpornosti, je popolnoma primerno za podporo ambicioznim ciljem otoka."Drugi center bodo zgradili v Portoriku, na katerega je močno vplival orkan Maria.

Spomnimo, prejšnji teden je Buckinghamska palača potrdila, da kraljeva zakonca ne bosta več opravljala kraljevih dolžnosti. Tako sta ostala brez kraljevih pokroviteljstev različnih organizacij, Harry pa tudi brez častnih vojaških položajev. "Vojvoda in vojvodinja Susseška sta njenemu veličanstvu kraljici potrdila, da se ne bosta vrnila kot delujoča člana kraljeve družine. Po pogovorih z vojvodo je kraljica napisala potrditev, da odmik od dela, ki ga opravlja kraljeva družina, ne more pomeniti nadaljevanja nalog in dolžnosti, ki izhajajo iz javnega življenja. Zato bosta častna vojaška imenovanja in kraljevska pokroviteljstva, ki jih imata vojvoda in vojvodinja, morala vrniti njenemu veličanstvu, preden bodo prerazporejena med delujoče člane kraljeve družine."