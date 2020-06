Meghan in Harry pod okrilje cenjene govorniške agencije

Vojvoda in vojvodinja, ki sta odstopila od opravljanja kraljevih dolžnosti ter se posledično odrekla nazivu 'vaša kraljeva visokost' iščeta nove možnosti za razvoj njunih karier. Britanski mediji poročajo, da sta podpisala pogodbo z agencijo, ki zastopa slavne govornike iz različnih področij zabavne industrije. Agencija ima pod okriljem športnike, igralce, voditelje in ostale medijske zvezde. Med drugim za agencijo na različnih dogodkih nastopajo Oprah Winfrey, Barack in Michelle Obama, Hillary in Bill Clinton, Tina Fey, Maria Shriver, Tyler Perry in drugi.

Par je izbral agencijo Harry Walker, ki ima sedež v New Yorku, saj bi se želela na novi poti uveljaviti kot motivacijska govornika ter sporočila glede pomembnih tem tako prenesla v svet. Tako je jasno tudi, da se bo par v prihodnosti udeleževal osrednjih govorov na konferencah in forumih trgovinskih združenj, korporacij in družabnih dogodkih. Harry in Meghan se bosta po navedbah medijev še naprej osredotočala na družbena vprašanja, kot so rasne krivice, enakost spolov, duševno zdravje in skrb za okolje.