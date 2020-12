Meghan in Harry podpisala pogodbo s Spotifyem: ustvarjala bosta podkaste

"Pri podkastih imava rada to, da vse poslušalce spomnijo, naj si vzamemo trenutek zase in zares prisluhnemo vsebin ter se brez motečih dejavnikov povežemo med seboj. Zaradi vseh izzivov v letu 2020 še nikoli ni bil primernejši čas za to. Ko slišimo zgodbe drugih, se začnemo zavedati, kako močno smo drug z drugim v resnici povezani," sta kraljeva zakonca, princ Harry in Meghan Markle , povedala v izjavi za Fox News .

To je bila prva pogodba, ki sta jo sklenila preko svojega novega podjetja Archewell Audio. Meghan in Harry sta dejala, da želita osvetlili različne poglede in vključiti različne glasove. Prva serija podkastov prihaja v začetku prihodnjega leta, pred tem pa naj bi člana kraljeve družine že gostila praznični podkast, v katerem bosta govorila o zgodbah, ki ljudi navdajajo z upanjem, ter gostila navdihujoče goste ob praznovanju novega leta.

Sodelovanje je komentirala tudi Dawn Ostroff, direktorica za vsebino in oglaševanje na Spotifyu. "Želimo uresničiti izjemno zmogljivost pododdaj. Ob tem si kraljeva zakonca prizadevata, da bi bili premalo slišani glasovi končno uslišani. Prav tako imata izredno spoštovanje do zvočnega pripovedovanja zgodb. Zato smo ponosni, da sodelujemo z vojvodo in vojvodinjo, in se veselimo, da bodo poslušalci slišali zgodbe neposredno od njiju in drugih ustvarjalcev, ki ju bosta povabila k ustvarjanju podkasta."