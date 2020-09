Meghan in Harry poravnala dolgove: vrnila dva milijona evrov in pol za obnovo hiše

Harryjev tiskovni predstavniki je potrdil, da je britanski princ dolg poplačal v celoti, s tem ko je prispeval v sklad za neodvisnost. "Ta prispevek, kot ga je prvotno ponudil princ Harry, je v celoti pokril potrebne stroške za prenovo počitniške hiše Frogmore Cottage, ki je v lasti njenega veličanstva kraljice in bo v Združenem kraljestvu ostala rezidenca princa Harryja in njegove družine."

Projekt gradnje je vključeval pretvorbo petih nepremičnin v en sam dvorec, in čeprav je par plačal vso napeljavo in notranjo opremo, so stroški prenove sprva padli na račun davkoplačevalcev. Pred tem so poročali, da so se dela na omenjeni nepremičnini zavlekla, saj sta Harry in Meghan med prenovo izvedla vrsto nenačrtovanih sprememb, račun za 2,4 milijona funtov (približno 2,6 milijona evrov) pa je med drugim vključeval strukturna dela, ponovno napeljavo in tla.