Meghan in Harry prvič po rojstvu hčere skupaj v javnosti

Meghan Markle in princ Harry sta se prvič po rojstvu hčere pojavila skupaj v javnosti.

Meghan Markle in princ Harry sta januarja 2020 odstopila od opravljanja kraljevih dolžnosti, a kljub temu nadaljujeta poslanstvo v okviru svojih projektov. Ta teden sta skupaj obiskala One World Observatory, novo najvišjo stolpnico v ZDA, ki stoji na ruševinah Svetovnega trgovinskega centra (WTC), porušenega v terorističnih napadih na ZDA 11. septembra 2001. Gre za razgledno ploščad, poimenovano WTC 1, s katere je možno občudovati panoramo New Yorka.

Vojvoda in vojvodinja Susseška sta se poklonila žrtvam terorističnega napada in obiskala muzej v spomin na 11. september. Par sta sprejela newyorški župan Bill de Blasio in guvernerka Kathy Hochel.