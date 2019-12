Meghan in Harry se nista udeležila tradicionalnega božičnega sprehoda

Britanska kraljeva družina je opravila svoj tradicionalen jutranji božični sprehod do cerkve, na katerem pa sta manjkala dva pomembna člana: princ Harry in Meghan Markle . Informacija o njuni odsotnosti je hitro postala javnega značaja, zakonca pa sta svojo kralljevo in obenem družinsko dolžnost tokrat zanemarila zaradi predhodnega pojasnila, da se bosta med letošnjimi božičnimi prazniki odpravila v Kanado na obisk k Meghanini mami Dorii Ragland .

Buckinghamska palača je novembra letos sporočila, da vojvoda in vojvodinja susekška z veseljem pričakujeta obdobje, ko si bosta vzela čas zase in svojo družino. ''Njuni visokosti sta zadnja dva božiča preživela v Sandringhamu, letos pa ga bosta z vojvodinjino mamo Dorio Ragland. Njuna odločitev ne krši protokola kraljeve družine, podprla pa jo je tudi sama kraljica.''

Tokrat ni prvič, da sta princ Harry in vojvodinja Meghan storila nekaj, s čimer sta pritegnila pozornost svetovnih medijev. V zadnjem letu sta bila pogosto tudi eden glavnih razlogov medijskega izpostavljanja britanske kraljeve družine, kar je morda privedlo tudi do zanimivega dejstva, da je kraljica Elizabeta ob svojem letošnjem božičnem govoru s svoje mize umaknila njuno fotografijo. Princ Harry, Meghan Markle in princ Andrew so v letošnjem letu poskrbeli za številne naslovnice, ki britanski kraljevi družini niso bile ravno v ponos. Čeprav slednja nikoli ni javno izpostavila svojega razočaranja nad katerimkoli članom, pa je bila kraljičina gesta sama po sebi dovolj zgovorna in pomenljiva. S svoje mize je namreč umaknila tudi fotografijo princa Andrewa.