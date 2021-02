Meghan in Harry se odpovedujeta vsem kraljevim dolžnostim

Iz Buckinghamske palače so sporočili, da sta vojvoda in vojvodinja Susseška britanski kraljici Elizabeti II.potrdila, da se ne bosta vrnila kot delujoča člana kraljeve družine.

O odločitvi princa Harryja inMeghan je palačav izjavi zapisala: "Vojvoda in vojvodinja Susseška sta njenemu veličanstvu kraljici potrdila, da se ne bosta vrnila kot delujoča člana kraljeve družine. Po pogovorih z vojvodo je kraljica napisala potrditev, da odmik od dela, ki ga opravlja kraljeva družina, ne more pomeniti nadaljevanja nalog in dolžnosti, ki izhajajo iz javnega življenja. Zato bosta častna vojaška imenovanja in kraljevska pokroviteljstva, ki jih imata vojvoda in vojvodinja, morala vrniti njenemu veličanstvu, preden bodo prerazporejena med delujoče člane kraljeve družine."

"Vojvoda in vojvodinja kljub tej odločitvi ostajata zelo priljubljena člana družine,"so še sporočili.