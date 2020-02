'Meghan in Harry se po selitvi v Kanado bolje razumeta'

Po besedah vira, blizu zakoncema Meghan Markle in princa Harryja, ima vojvodinja po selitvi v Kanado precej manj stresno življenje. S soprogom, prvorojencem in psom se pogosteje odpravi na daljše sprehode, v bližini pa ima tudi svoje prijatelje in mamo.

''Ko se je Meghan preselila v Kanado, se je v njenem življenju zgodil velik preobrat. Takoj je bilo možno opaziti, da je pod veliko manjšim stresom.''Tako je za revijo People povedal vir blizu kraljevemu paru, ki je želel ostati anonimen. Nadaljeval je z razkritjem, da Meghan Markle in princ Harry zdaj počneta več stvari skupaj in da sta precej manj obremenjena kot v času, ko sta živela na kraljevem dvoru: ''S svojo družino se pogosteje odpravi na daljše sprehode, s Harryjem pa hodita tudi na tečaj joge. Tudi v kuhinji je bolj živahno, ker Meghan večkrat poprime za kuhovnico.'' Meghan Markle z mamo Dorio Ragland. FOTO: Profimedia Kraljeva zakonca, ki trenutno živita v približno 13 milijonov evrov vredni vili v Vancouvru, se po besedah vira zdaj tudi precej bolje razumeta, k čemur med drugim prispeva njuna skupna želja po večji samostojnosti in finančni neodvisnosti. Revija People še poroča, da Meghan zdaj veliko časa preživi tudi s svojimi prijatelji in mamo Dorio:''Doria Ragland je njena vzornica ... Druženje z njo ji vliva moč. Po selitvi se je srečala tudi z nekdanjo soigralko Abigail Spencer, s katero je igrala v seriji Nepremagljivi dvojec.'' Kraljeva zakonca po selitvi v Kanado počneta več stvari skupaj. FOTO: Profimedia Po besedah vira je kraljevemu paru prioriteta njun sin Archie, ki ga želita vzgojiti v preprostem in vsakdanjem družinskem duhu: ''Oba mu posvečata veliko časa – deček uživa s svojim očetom, Meghan pa je krasna mama. Srečen otrok je, zelo veliko se smeji.''