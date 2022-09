Meghan in Harry skupaj s kraljevo družino pričakala kraljičino krsto

Princ Harry in Meghan Markle ostajata v Angliji, kjer sta se že drugič v enem tednu pridružila princu Williamu in Kate Middleton. Vsi štirje so v Buckinghamski palači pričakali krsto pokojne kraljice Elizabete II., ki je prispela iz Škotske, kjer je kraljica umrla na gradu Balmoral. V Londonu je krsto pričakal tudi kralj Karel III. s kraljico soprogo, materino krsto pa je ves čas spremljala princesa Anne.

Kraljeva družina je prvič na angleških tleh sprejela kraljičino krsto, ki je pripotovala iz Škotske in prispela v Buckinghamsko palačo. Od tam jo bodo premestili v Westminstrsko palačo, kjer bo ostala do pogreba, kraljici pa se bodo lahko prišli poklonit vsi, ki si tega želijo. Kraljičine posmrtne ostanke so v palačo prepeljali na državnem mrliškem vozu, pokojna kraljica pa je bila o protokolu seznanjena pred smrtjo.

Meghan Markle in princ Harry

Mrliški voz, ki ga je kraljeva družina oblikovala skupaj s podjetjem Jaguar Land Rover, ima vgravirano kraljičino osebno kraljevo šifro, zasnovan pa je bilo tako, da javnosti omogoča jasen pogled na krsto njenega veličanstva, ko potuje skozi London in Windsor.

Harry in Meghan sta se pred dnevi pridružila princu Williamu in njegovi soprogi na sprehodu pred gradom Windsor, na katerem so pozdravili obiskovalce, ki so prišli kraljevi družini izrazit sožalje in počastit kraljico. Oba kraljeva para sta se tako družila približno 40 minut, njihovo druženje pa naj bi se zgodilo na pobudo Williama, varnostniki pa o tem niso bili obveščeni.

Nek vir blizu zakoncev je dejal, da naj bi se zdel njihov skupni sprehod princu in bodočemu kralju pomemben, saj bi s tem ljudem pokazali, da v težkih časih delujejo kot družina. "To je neverjetni in zgodovinski trenutek, hkrati pa za družino zelo osebni. Ob takšnih trenutkih samo upaš, da bodo vsi člani družine stopili skupaj in podpirali kralja. Morda se lahko tako zaceli tudi nekaj ran iz preteklosti," je še dodal nek vir iz palače.