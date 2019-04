Meghan in Harry sta dobila nov vzdevek – blagovna znamka Sussex

Princ Harry in Meghan Markle se zelo dobro 'tržita'.

Britanska kraljeva družina in mnogi oboževalci britanske monarhije že odštevajo dneve, ko bo rodila najnovejša članica na dvoru, Meghan Markle. Okoli nje je že vse od trenutka, ko je začela razmerje s princem Harryjem, veliko pompa. Od tega, da ni kraljeve krvi, do težav v njeni družini, pa vse do tega, kakšne želje ima mladenka, ki ni rasla na dvoru.

A kljub težavam jo je javnost sprejela. To se je pokazalo tudi, ko sta s princem odprla svoj Instagram račun in se v manj kot šestih urah po prvi objavi zapisala v Guinnessovo knjigo rekordov. V tem času sta namreč pridobila milijon sledilcev, s čimer sta podrla dosedanji rekord korejskega glasbenika Kanga Daniela.

Rekorde podirata tudi na stavnicah. Kajti ljudje masovno vplačujejo stave, v katerih ugibajo spol otroka ter kako mu bo ime. Po višini vplačanih zneskov sta tako prehitela tudi Williama in Kate, nihče od njunih otrok ni bil deležen takšne evforije na stavnicah. Takrat naj bi se stave vrtele okoli treh milijonov evrov, britanski mediji pa zdaj pišejo, da naj bi se na stavah nabralo že devet milijonov evrov. Tako so ju mnogi mediji že označili za 'blagovno znamko Sussex', saj kot je videti, svoje ime zelo dobro tržita, s kar nekaj zanimivimi potezami pa sta nenazadnje znova obudila ljubezen do kraljeve rodbine.

Torej, kakšne želje imajo oboževalci glede imena? Številni si želijo, da bi princ hčerko poimenoval po pokojni materi Diani Frances Spencer, na drugem mestu je pred časom pristala Alice, sledita Victoria in Alexandra. Zadnje čase pa so opazili, da se izredno visoko vzpenja tudi ime Elizabeth, ime britanske kraljice. Za fantka se največkrat omenja imena Arthur, Edward ter James.