Meghan in Harry sta dobila sina

Britanska javnost je v zadnjih dneh nestrpno pričakovala novi kraljevi naraščaj. Tuji mediji so neumorno poročali o napredku nosečnosti in dogajanjem znotraj kraljeve družine. Še pred urami so tako poročali, da ima Meghan Markle popadke, očitno pa je novica prišla v javnost z zamikom. Kajti na uradnem Instagramu vojvodinje so zdaj sporočili, da je vojvodinja že rodila: "Veseli nas, da sta se vojvoda in vojvodinja Susseška razveselila prvorojenca. Rodil se je zgodaj dopoldne, 6. maja, 2019, novorojenec tehta 3.26 kilograma. Vojvodinja in dojenček sta dobrega zdravja. Želimo se zahvaliti vsem, ki se z nami veselijo ter nas podpirajo v tem tako zelo posebnem času." Na koncu zapisa so še dodali, da bodo več detajlov javili v prihodnjih dneh.