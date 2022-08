Meghan in Harry sta posvojila sedemletnega beagla, rešenčka iz laboratorija

Harry in Meghan sta ponudila dom psički, ki nosi ime Mamma Mia . Sedemletni beagle je eden od kar štiri tisočih, ki so jih pristojni organi zasegli v enem od laboratorijev, ki so ga zaradi številnih kršitev zaprli. Ob tem so ugotovili, da je podjetje Envigo , ki je prodajalo kužke za uporabo v farmacevtskih in biotehnoloških raziskavah, pse zadrževalo v nemogočih razmerah.

Številne pse so našli močno podhranjene in zaprte v kletkah, obkrožali so jih iztrebki in ostanki hrane. Več kot 300 mladičkov je v prostorih podjetja med januarjem in julijem lani tudi poginilo.

Shannon Keith, odvetnica za zaščito pravic živali, ki vodi organizacijo Beagle Freedom Project, s pomočjo katere je rešila mnogo pripadnikov te pasme, je za LA Times povedala, da je pred kratkim prejela klic neznane številke in ni vedela, kdo je na drugi strani: ''Poklicala me je na moj telefon, številka je bila skrita, in dejala: "Hey, Shannon, tukaj Meghan." Nato sva govorili pol ure in na koncu sem pomislila, ali je to morda Megan Fox?"

Identiteta prijetne klicateljice se je razkrila že zelo kmalu, ko jo je kraljevi par v poznejših urah potihoma obiskal in si ogledal pse v njeni hiši na območju doline San Fernando. Do fotografiranja takrat ni prišlo, Meghan in Harryja pa sta spremljala dva varnostnika. Psičko, ki sta jo kasneje izbrala, sta si ogledala skupaj z njenimi osmimi mladički. Keithova je dejala, da jo je presenetilo dejstvo, da se je Marklova odločila za starejšega psa, mnogi se namreč v takšnem primeru odločijo, da bodo posvojili mladičke. Meghan je bila pri nameri odločna: ''Posvojili jo bomo! Ne, ne želimo mladička, psa kot darilo. Želimo takšnega, ki mu lahko pomagamo, ki je starejši.''