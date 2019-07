Meghan in Harry sta sinov krst zaprla za javnost: Otočani jima to odločitev zamerijo

Britanski mediji in oboževalci kraljeve družine so razočarani. Princ Harry in njegova soproga Meghan namreč fotografom in snemalcem ne bosta dovolila vstopa na težko pričakovani krst prvorojenca Archija. Cel dogodek bo torej potekal za zaprtimi vrati, prav tako pa ne želita razkriti imen malčkovih botrov. Poteza je močno razjezila številne Otočane, ki so svoje nestrinjanje z njuno odločitvijo izrazili z besedami: ''Glede na to, koliko denarja iz lastnih žepov namenimo za luksuzno življenje kraljeve družine, Harry in Meghan nimata ravno pravice do zasebnosti – vsaj, ko gre za tako velike dogodke.''