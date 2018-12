'Meghan in Harry sta zgradila krivičen zid tišine'

Nobena skrivnost ni, da je Meghan Markleže dlje časa v slabem odnosu s svojim očetom Thomasom in sestro Samantho Markle. Čeprav se je njihov družinski odnos kmalu po Meghanini poroki s princem Harryjem poslabšal prav zaradi njunega širjenja govoric o Meghaninem zasebnem življenju, je Thomas ponovno pristal na intervju in za DailyMail spregovoril o tem, kako sta ga hči in zet nepravično kaznovala z 'zidom tišine': ''Karkoli sem storil, da bi zgladil nesporazum, ki je nastal med nami, je pristalo v slepi ulici. Meghan in Harry sta zgradila zid tišine in čeprav sem se dolgo trudil s telefonskimi klici in pismi, je bilo vse zavrnjeno.''

74-letnik je dodal, da je žalosten zaradi preteklih dogodkov, kljub temu pa o njih ne želi molčati: ''Ko je Meghan spoznala Harryja, se je moje življenje obrnilo na glavo. Teža medijskega pritiska in vedno prisotnih paparacev se je stopnjevala – v času, ko je kraljeva družina obelodanila vest, da pričakujeta otroka, pa je dosegla svoj vrhunec ... Kljub vsemu, kar je bilo, si želim le govoriti z njo. Meghan imam zelo rad. Njej in Harryju privoščim lepega in zdravega otroka in čudovito življenje.'' Thomas je v času intervjuja pokazal tudi kratka pisemska sporočila, ki naj bi mu jih v preteklosti pisala Meghan. V enem izmed njih je pisalo: ''Oče, vem, da ne kažem pogosto, koliko mi pomeniš. Vse, kar si storil zame, me je izoblikovalo v osebo, kakršna sem danes in za to sem ti hvaležna. Vse, kar si želim, je to, da bi bil ponosen name. Obljubim ti, da tudi boš ... Neglede na vse. Hvala, oče. Rada te imam zdaj in za vedno.''