Meghan in Harry v zadnjih devetih mesecih devetkrat klicala policijo

Odkar sta se princ Harry in Meghan Markle preselila v Montecito, sta v zadnjih devetih mesecih kar devetkrat poklicala policijo. Pristojne službe so prejele klice britanskega princa in njegove žene, prejeli so tudi klice, ki jih sprožijo aktivirani alarmi, poleg tega pa so se odzvali na klice zaradi različnih kaznivih mnenj prestopnikov.

Da je zakonca strah za njuno varnost in varnost enoletnega sinčka, sta Meghan in Harry izrazila tudi v intervjuju zOprah. Eden od klicev je zabeležen kot telefonski klic, ostalih osem pa kot posledica aktivacije alarma. Ti so se vedno zgodili v zgodnjih jutranjih urah. Očitno jima nepridipravi vedno skušajo vlomiti na posestvo v času, ko družina spi.

Vlom tudi na božični večer

Zdi se, da Harry in Meghan resnično nimata miru. Kot navajajo uradni podatki, o katerih piše Freedom of Information Laws, naj bi se vlom na njuno posestvo zgodil tudi na božični večer lansko leto. Ta isti storilec je poskušal vlomiti še naslednji dan, 26. decembra, a ga je policija prijela in poslala v zapor, kjer pa je bil le nekaj dni, poroča britanski Mirror. Zadnji klic na pomoč naj bi se zgodil letos 16. februarja ob 2. uri zjutraj.

Tiskovni predstavniki britanskega princa in njegove žene zadeve niso želeli komentirati. Prav tako zadeve ni želela komentirati tiskovna predstavnica šerifove pisarne v Santa Barbari.

Pri Oprah prvič javno spregovorila o strahu pred vlomilci

Princ Harry je o strahu pred vlomi in skrbeh glede varnosti spregovoril že v intervjuju za Oprah Winfrey. Meghan naj bi celo pisala na kraljevi dvor in jih prosila, da Harryju ne vzamejo osebnih varnostnikov, saj naj bi oba dobivala tudi grožnje s smrtjo. Harry pa je ob tem priznal, da nikoli ni pomislil, da se bo moral odpovedati varnostnikom po tem, ko se je odpovedal vsem nazivom in dolžnostim.

"V to sem se rodil. Podedoval sem to tveganje. Zato je bil zame to velik šok," je povedal Harry in dodal, da je britanski medij Daily Mail v istem tednu, ko sta ostala brez varnostnikov, svetu razkril, kje živita. Vse to se je dogaja tik ob začetku pandemije: "Pomislil sem. Čakaj, zapirajo se meje, ostala sva brez varnostnikov in ves svet ve, kjer sva. To ni varno. Verjetno morava od tod in najti nov dom."