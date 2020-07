Meghan in Harry vložila tožbo, z dronom fotografirali Archieja

Meghan Markle in princ Harry sta se odločila vložiti novo tožbo zoper paparacem. Tokrat zaradi sina Archieja , ki ga je neimenovani paparac želel fotografirati in snemati na zasebnem posestvu s pomočjo drona. Tožbo sta vložila v Los Angelesu, kjer tudi živita zadnjih nekaj mesecev. Neprimerno nadlegovanje naj bi se zgodilo med karanteno koronavirusa. Takšno početje v Kaliforniji pomeni kršitev pravice do zasebnosti.

"Vsak posameznik ima v Kaliforniji zagotovljeno pravico do zasebnosti v lastnem domu. Noben dron, helikopter ali katerakoli druga naprava te pravice ne more odvzeti. Suseška vojvoda in vojvodinja sta vložila tožbo, saj želita zaščititi svojega sina. Omogočiti mu želita pravico do zasebnosti, ne da bi fotografi to izrabljali. S tem želita ustaviti tudi vse, ki razmišljajo o čem podobnem," je za BBC povedala njun odvetnik Michael Kump.

Po tožbi sodeč, kot piše BBC, naj bi paru v Los Angelesu nenehno sledili paparaci in ju nadlegovali. Odkar so ugotovili, kje živita, se brez sramu poslužujejo dronov in helikopterjev, da bi lahko ujeli čim boljšo fotografijo.