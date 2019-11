Meghan in Harry kršita tradicijo: za božič ne bosta s kraljico

Potem ko so se odnosi v kraljevi družini 'ohladili', se je zdelo, da je prišlo do premirja, saj sta se 37-letna Meghan Markle in 35-letni princ Harry pridružila vojvodinji Cambriški, 37-letni Kate Middleton in 37-letnemu princu Williamu na slovesnosti v Royal Albert Hallu. Vendar sta se Meghan in Harry zdaj odločila za še eno potezo, ki ne kaže na to, da bi bilo med njimi vse tako popolno.