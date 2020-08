Meghan in Harry za hišo odštela dobrih 12 milijonov evrov

Graščina se razprostira na 1672 kvadratnih metrov, celotno posestvo pa je veliko kar 21.853 kvadratnih metrov. Hiša ima devet spalnic, 16 kopalnic, telovadnico, spa, bazen, vinsko klet, ogromen vrt, igrišče za tenis, kino, knjižnico, pisarno, najsodobnejšo kuhinjo, sobo za goste, igralnico, garažo za pet avtomobilov ... Na posestvu pa najdemo tudi igrišče za otroke, kjer bo najbolj užival mali Archie.

Zakonca sta sklenila dober posel, saj sta za razkošno posestvo odštela 'samo' 12,45 milijona evrov. Predhodni lastniki so ga namreč kupili za 29 milijonov dolarjev (približno 24,6 milijona evrov).

Zdaj ko sta se Harry in Meghan preselila, bosta bližje svoji prijateljici Oprah Winfrey, ki ima v lasti številne nepremičnine v kraju in živi na osupljivem posestvu, ki leži v naselju Montecito v Santa Barbari. Oprah pa ni edina zvezdnica, Meghan in Harry imata za slavne sosede tudi voditeljico Ellen DeGeneres in igralca Roba Lowa.