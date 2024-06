Meghan in Harry znova brez vabila na praznovanje kraljevega rojstnega dne

Vojvoda in vojvodinja sussekška sta znova ostala brez vabil na tradicionalni Trooping the Colour, s katerim vsako leto obeležijo uradni kraljev rojstni dan. To je že drugo leto zapored, da Harry in Meghan nista dobrodošla in se ne bosta pridružila ostalim članom kraljeve družine pri paradi ter pomahala zbranim z balkona palače.